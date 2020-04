Coronavirs, J-Ax conseguenze estreme ‘Mi vedrete un po’ meno’: il cantante si confessa ai fan

J-Ax è tornato sui social a dire ancora la volta la sua. Il cantante infatti ha voluto esprimere la sua opinione sulla faccenda Corona Virus.

Il cantante J-Ax è tornato di nuovo sui social per parlare di una situazione davvero difficile. Il cantante infatti ha voluto esprimere la sua opinione riguardo la faccenda del Corona Virus che sta mettendo l’Italia in ginocchio. Il rapper infatti mostra sui social e ai suoi numerosissimi fans una grandissima sensibilità al riguardo.

Il cantante infatti invoglia i suoi fans e le persone che lo seguono di evitare di giudicare le altre persone in questo periodo di emergenza.

Il cantante si trova sempre ad affrontare tematiche difficili non solo nelle sue canzoni ma anche sul suo profilo Instagram. j-Ax ha deciso di dire finalmente la sua. Il cantante infatti fa chiarezza su quello che sta succedendo in tutta Italia:

“L’unica cosa veramente da non fare durante questa emergenza è giudicare cosa stiano facendo gli altri per superarla.Ognuno reagisce a suo modo. Ognuno ha la propria interpretazione delle situazioni, delle circostanze. Si avverte ciò che succede intorno, ci si prende qualche secondo, qualche minuto, qualche ora per metabolizzarlo almeno nella parte più superficiale e poi si reagisce. E, appunto, ognuno reagisce a suo modo. Che tipo di reazione ci si aspetta da un personaggio del mondo dello spettacolo di fronte all’emergenza Coronavirus? Mah. Forse, prima di ogni aspettativa, bisognerebbe riflettere su quello che c’è dietro il personaggio”