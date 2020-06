J-Ax, chi è la moglie Elaina Coker? Tutto su di lei e il figlio Nicolas

Chi è Elaina Coker, la fotografa professionista, moglie del noto cantante italiano J-Ax e madre del piccolo Nicolas

Chi è Elaina Coker, la moglie di J-Ax

Nasce il 12 novembre del 1977 in America, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Da giovane, entra nel mondo della moda a livello internazionale.

Grazie a quest’attività la Coker viaggia molto, fino a quando sbarca a Milano. Proprio in quest’occasione la donna incontra il cantante J-Ax, nel corso di una cena.

Come rivelato dallo stesso cantante in un’intervista al Corriere della Sera, conoscersi fu una manna dal cielo per entrambi.

“Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”.

Nel 2007 la coppia ha deciso di convolare a nozze. Il periodo del matrimonio tra i due coincide con quello della rinascita professionale di J-Ax. Dal punto di vista artistico, infatti, il cantante colleziona una serie di grandi successi.

Nel 2017 nasce il figlio della coppia, dopo di che Elaina decide di abbandonato l’attività di modella e di diventare fotografa professionista.

Chi è il figlio Nicolas

Nel corso del matrimonio tra la Coker e J-Ax, il 22 febbraio del 2017, viene al mondo il piccolo Nicolas, che oggi ha già tre anni. Il bambino nasce dopo un lungo calvario attraversato dalla coppia, che sembrava non riuscissero ad avere figli.

La Coker e J-Ax hanno affrontato insieme questa lotta, che l’artista ha raccontato in “Tutto tua madre”, il brano commovente dedicato proprio al piccolo Nicolas. A Vanity Fair, il cantante confessa: