Iva Zanicchi molestata dal manager ‘Ha allungato le mani…’: lo sfogo della cantante

La nota cantante ha rivelato di essere stata molestata da un manager che avrebbe allungato le mani su di lei, i dettagli dello sfogo

La celebre cantante Iva Zanicchi ha rilasciato una dichiarazione che ha sconvolto tutti e che riguarda alcune molestie subite da parte di un celebre manager. Scopriamo di cosa si tratta!

Iva Zanicchi ha subito delle molestie, i dettagli

In una lunga intervista rilasciata alle pagine de Il Messaggero, l’artista ha deciso di ripercorrere alcuni momenti della sua carriera.

Iva Zanicchi ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera e sul significato di fare strada per una donna in un ambiente così difficile.

Ne è scaturita una lunga riflessione sulla condizione femminile e sull’urgenza di lottare ancora per una completa uguaglianza di genere.

Iva Zanicchi ha rivelato che anche per lei, che sin da giovane aveva un enorme talento, la strada sia stata complessa.

“Un manager allungò le mani”

La Zanicchi ha spiegato che anche lei, in prima persona, ha subito l’ingerenza del maschilismo sulla società nella quale viviamo.

Per la donna, il biglietto da visita è sempre stato la voce e non ha mai voluto cedere ad alcun tipo di ricatto nel corso della sua carriera.

L’artista ha raccontato di quando, durante un concorso a Castrocaro, arrivò in montagna, dal suo piccolo paese, e non passò inosservata per via del suo fisico.

Fu in quell’occasione che un manager molto importante dell’epoca la convocò nel suo ufficio dicendo di volerle parlare e le disse:

“Vuoi vincere Iva? Perché se vuoi davvero arrivare prima, dovresti essere più spontanea, più carina, così come sei sei troppo campagnola.”

Dopo di che, allungò le mani. La cantante girò i tacchi di corsa e se ne andò indignata. Un avvenimento davvero sconvolgente della vita della Zanicchi, che all’epoca riuscì a reagire con grande reattività.