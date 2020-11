Un nuovo post sui social ci parla delle attuali condizioni di Iva Zanicchi dopo il lungo ricovero. La notizia che nessuno si aspettava

Come sta Iva Zanicchi? La cantante aveva annunciato lo scorso 5 novembre di essere risultata positiva al Covid.

La situazione però si è aggravata nelle giornate successive a quell’annuncio, tanto da ritenere necessario il ricovero, presso l’Ospedale di Vimercate.

Giornate difficili per l’artista, alla quale è stata diagnosticata una polmonite bilaterale, che insieme alla febbre non le hanno permesso di tornare subito a casa, come ha rivelato in lacrime in uno dei suoi ultimi video su Instagram.

Poche ore fa la notizia inaspettata sul suo profilo.

Iva Zanicchi, l’annuncio inaspettato poche ore fa

Sono state settimane durissime per l’ex politica, la quale è stata ricoverata per un aggravamento della sintomatologia da Covid.

Dopo qualche giorno di silenzio dal suo ultimo post, la cantante ha voluto far sapere attraverso il suo canale social, di essere stata finalmente dimessa.

Ora farà ritorno a casa dalla sua famiglia, dove come tutti in questo caso, dovrà osservare l’isolamento domiciliare finchè non tutto non tornerà al proprio posto.

Anche in questo caso immenso l’affetto dimostrato dal pubblico il quale Iva Zanicchi ha tenuto a ringraziare per l’ondata d’amore e di messaggi di ‘pronta guarigione’.

Il post sui social commuove i fan

Dopo aver comunicato a tutti la bellissima notizia, la cantante oltre a ringraziare i fan, ha voluto omaggiare col suo affetto e la sua gratitudine verso gli ‘angeli’ che l’hanno accompagnata in queste settimane difficili.

Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, che hanno prestato e ancora oggi prestano con amore, professionalità e determinazione la loro missione, prendendosi cura degli ammalati, ‘senza fermarsi mai’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Il video sui social che lancia un messaggio di speranza per coloro i quali in questo momento stanno vivendo la stessa terribile situazione è subito diventato virale conquistando migliaia di like.

Tantissimi come già accennato i commenti affettuosi tra questi quello della cantante Mietta e dell’attore Alex Belli, il quale rivolge a Iva Zanicchi tutto il suo affetto, sottolineando che come ogni emiliano che si rispetti ‘ha la pellaccia dura’.