Isola dei Famosi, look super sexy di Ilary Blasi: tutti i segreti...

Puntata bomba del reality di Canale 5 di ieri sera 12 aprile, Ilary Blasi ha conquistato tutti con il suo look ricercato e molto sensuale!

L’Isola dei Famosi 2021 continua a scaldare la colonnina dello share ed uno dei momenti più seguiti è l’ingresso in studio di Ilary Blasi con i suoi look da favola sempre diversi e molto ricercati.

Anche nella puntata del 12 aprile la signora Totti ha conquistato tutti: scopriamo cosa indossava nei particolari, compresi abito, scarpe ed accessori da copiare!

L’Isola dei Famosi 2021, puntata del 12 aprile: eliminato e nomination

La puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2021 ha regalato come sempre momenti molto esilaranti e coinvolgenti, con le prove affrontate dai naufraghi e con i confronti attesi i studio.

Uno di questi riguarda il controverso ex naufrago Akash Kumar, che è riapparso in studio ed è stato coinvolto in un sagace scambio di battute con la Blasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Nel corso della serata poi si è assistito all’eliminazione di Drusilla Gucci ed alle nuove nomination che hanno candidato all’uscita Ciufoli, Fariba e Valentina. Ma non solo, si è assistito al confronto tra Awed e Vera ed al “caso Brando”.

Ma a far parlare è stato soprattutto il look della conduttrice, un mix di eleganza e sensualità impossibile da passare inosservato. Andiamo a scoprire tutto sull’outfit di Ilary Blasi con gli spunti da copiare!

Il look super sexy di Ilary conquista tutti: brand e costi!

La bella romana Ilary Blasi ha varcato la soglia dello studio di Canale 5 sfoggiando un look in lungo molto sensuale. L’abito, a firma La Stubbla, come glia altri abiti di questa edizione, era un drappeggio di un viola acceso che sottolineava le forme perfette della conduttrice con uno spacco davvero vertiginoso nella gonna.

Sfatato così la superstizione che vorrebbe tale colore evitato nel mondo dello spettacolo perché portatore di sfortuna: Ilary era splendida e la puntata è volata a picchi di share molto buoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝘓𝘰𝘰𝘬𝘣𝘰𝘰𝘬𝘐𝘵𝘢𝘭𝘺 (@lookbookitaly)

La silouette sottolineata ancora una volta dalle spalline e dal collo alto era slanciata anche dalle scarpe blu profondo, a marchio La Silla, del costo di 486 euro, come riportano anche vari utenti su Twitter ed Instagram.

Il look super elegante si completava poi con gli accessori, anch’essi non lasciati al caso: un orecchino ton sur ton del viola a marchio Bozart Bijoux.

Look Ilary

Abito Lia Stubbla

Scarpe Le Silla €486#isola pic.twitter.com/804sPhfwqa — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) April 12, 2021

Cosa ne pensate del look di Ilary? Vi piacerebbe prendere spunto dalle sue mise sempre perfette?

Attendiamo dunque la puntata di giovedì 15 aprile 2021 per scoprire quale sarà ili prossimo outfit sfoggiato da Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi, se non vuoi perderti nessun dettaglio continua a seguirci!