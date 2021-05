Con la loro proverbiale spietatezza e causticità, i telespettatori de L’Isola dei Famosi si scomodano per esprimere sdegno e astio contro il popolare youtuber napoletano.

Prodigioso genio dei social per qualcuno, stratega e opportunista per qualcun altro. Simone Paciello, noto ai più con lo pseudonimo di Awed, divide il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021. La linea di confine è tra chi approva il suo percorso in Honduras e chi gli punta il metaforico dito contro.

L’Isola dei Famosi 2021, il popolo della rete si accanisce contro Awed

Il mare magnum dei social è il luogo perfetto dove il pubblico riversa le proprie riflessioni, opinioni e critiche distruttive. Di sovente gli internauti più insensibili colgono la palla al balzo e ne approfittano per muovere critiche brutali e sbeffeggiare pubblicamente i protagonisti dei reality show, come ad esempio Awed:

“Awed sull’isola continua a starci grazie alle persone che lo seguono su YouTube, perché io non ho trovato niente in lui che potesse dimostrare che merita di stare ancora lì”

Uno stuolo di haters del giovane youtuber ha dato sfogo alla propria cattiveria e l’ha stigmatizzato senza mezzi termini:

“Il parassita Awed non merita la finale, gran paraculo, trova le forze solo per le prove che gli convengono. Fuori!”

Il naufrago è stato sottoposto a giudizi impietosi:

“Comincio a essere pieno di Awed che piano piano mostra sempre di più che viscido pagliaccio che è”

Un attacco esagerato, appoggiato da numerosi detrattori. Twitter diventa un vero e proprio teatro di sfoghi e invettive.

Unpopular opinion: Awed sull’isola continua a starci grazie alle persone che lo seguono su YouTube, perché io non ho trovato niente in lui che potesse dimostrare che merita di stare ancora lì #isola — Luis (@__Lorenzo_____) May 24, 2021

Comincio a essere pieno di Awed che piano piano mostra sempre di più che viscido pagliaccio che è #isola pic.twitter.com/d7Ig65UhYi — 🇭🇳🏝D A N I🏝🇭🇳 (@danitrash77) March 25, 2021