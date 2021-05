La love story tra Gilles Rocca e Miriam Galanti è giunta al capolinea? Sui social network il popolo della rete si arrovella con martellanti interrogativi e getta ombre sul destino della coppia.

In queste ultime ore il love drama che vede protagonisti l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e la sua fidanzata Miriam tiene sulle spine i fan della coppia. Molte ipotesi sono state fatte a riguardo: teorie e supposizioni che corrono indisturbate a mezzo social.

A causa della latitanza di Miriam Galanti, sul web si mormora di un presunto break-up della coppia. La fidanzata dell’ex naufrago ha reagito negativamente alle pressioni social-mediatiche, prendendo le distanze dal suo compagno?

Tra insinuazioni e rumors, a silenziare ogni pettegolezzo ci pensa il diretto interessato con uno scatto fotografico postato sulla sua gallery di Instagram. Una foto corredata da una didascalia che non lascia spazio ad interpretazioni.

Respinto, dunque, ogni tentativo di screditare e svilire la sua relazione di coppia. Tanto basta per mettere a tacere gli odiatori seriali e gli opprimenti pettegolezzi.

Come mai in ogni puntata dell’ #isola Gilles Rocca è sempre solo senza la fidanzata? Vera Gemma si porta Jeda, la fidanzata di Cerioli è sempre in studio… C’è un motivo per cui non vuole comparire? Chiedo

— Laura (@Lauren38328708) May 28, 2021