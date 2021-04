L’Isola dei Famosi, favoritismi eclatanti: Valentina Persia avvantaggiata in una prova fisica

Non si placano le proteste contro Valentina Persia. La produzione de L’Isola dei Famosi potrebbe aver avvantaggiato la naufraga durante la prova immunità e il pubblico non cela il proprio disappunto.

La prova immunità avvenuta nell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi anima milioni di telespettatori e non smette di tenere banco sui principali social network. Secondo il pubblico del reality show di Canale 5, sarebbe una falsità affermare che i grandi risultati ottenuti da Valentina Persia siano esclusivamente farina del suo sacco.

L’Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia favorita nella prova immunità

Il pubblico de L’Isola dei Famosi non ha dubbi in merito: Valentina Persia avrebbe ricevuto un aiutino, più o meno grande, dalla produzione del programma. Secondo quanto riferito da alcuni utenti di Twitter, in occasione della prova immunità, la comica romana avrebbe retto un sacco più piccolo rispetto a quello degli altri naufraghi.

Un peso più leggero che le avrebbe consentito di resistere più a lungo, garantendole in questa maniera un indubbio vantaggio nella competizione di gruppo. Una disparità per nulla digerita dal popolo della rete, che si è fatto sentire al grido di “regolamenti barati”.

Valentina Persia e i regolamenti barati: una storia d’amore che va avanti da una settimana a questa parte #isola pic.twitter.com/O5aTOOXbPa — Cristian (@mariahsbubble) April 22, 2021

#isola Nella prova dove bisognava tenere in mano il sacchetto con “il 5% del peso corporeo”, quello di Valentina Persia era un quarto di quello di #Fariba !!!!! Vergognatevi autori!!!! — Zaira Chiari (@ChiariZaira) April 24, 2021