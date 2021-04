L’Isola dei Famosi, il pubblico salva Fariba: Paul Gascoigne torna in Italia

Come da sondaggi e pronostici dei bookmakers, il verdetto del televoto dell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha graziato Fariba Tehrani. Vera Gemma è stata spedita ancora una volta al televoto.

Una sfida al televoto che non ha lasciato spazio ai dubbi. Fariba Tehrani, che a L’Isola dei Famosi 2021 ha suscitato l’ostilità dei naufraghi e monopolizzato l’attenzione social-mediatica, è stata salvata dal pubblico a casa.

L’Isola dei Famosi 2021, il televoto salva Fariba Gemma con il 42% dei voti

L’esuberante cinquantottenne iraniana ha stracciato le due naufraghe in nomination insieme a lei, Vera Gemma e Miryea Stabile. Ma ciò non ha impedito ai suoi compagni di reality di spedirla nuovamente in nomination.

L’Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo è il nuovo Leader Salvador

Dopo la prova del Leader Salvador, vinta da Francesca Lodo, la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato i nomi dei nominati della nuova settimana: Fariba Tehrani, scelta dai naufraghi, e Vera Gemma, scelta da Francesca Lodo.

L’Isola dei Famosi 2021, il ritiro di Paul Gascoigne

Il sessantenne inglese, da giorni in hotel a causa di un infortunio alla spalla, ha annunciato il ritiro dal reality, dovuto alle sue condizioni fisiche che non gli consentirebbero di proseguire la sua avventura isolana.

