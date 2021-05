Il popolo della rete scoperchia lo scandalo e rivolge una pesante accusa ad Angela Melillo e Gilles Rocca, naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. I due astuti primitivi avrebbero anteposto, in maniera spregiudicata, i propri interessi personali a quelli del gruppo.

Stando ad un filmato trasmesso nell’Extended Edition del format Mediaset, i due naufraghi avrebbe cercato di ricavare delle porzioni di riso extra per se stessi. Su Twitter emerge un amaro retroscena che infiamma le polemiche:

“Angela e Gilles facevano il doppio delle porzioni di cibo solo per loro. Ecco perché Awed è dimagrito troppo… A Fariba neanche la chiamavano per mangiare”

Con una sola accusa, i telespettatori più accorti dipingono il ritratto perfetto di due naufraghi complici, rei di aver tradito il gruppo e distribuito porzioni disuguali. Davanti alle presunte scorrettezze di Angela e Gilles, il pubblico sceglie la strada della verità: mette con le spalle al muro i due primitivi e li sbugiarda platealmente, con effetti disastrosi sul televoto.

#isola angela e gilles facevano il doppio delle porzioni di cibo solo per loro ecco perche awed e dimagrito troppo e a fariba non la chiamavano per mangiare

— Giusy Zambuco (@ZambucoGiusy) May 2, 2021