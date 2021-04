Quanto guadagna Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi? ‘Cifre astronomiche!’

A quanto ammonta il cachet di Ilary Blasi, per la conduzione del celebre Reality di Mediaset? Non riuscirete a credere alle vostre orecchie! ‘Cachet da capogiro’

Ilary Blasi è tra le conduttrici più amate e seguite dai telespettatori italiani, i quali qualche mese fa hanno appreso con sommo entusiasmo il ritorno dell’Ex Velina sul piccolo schermo alle redini del Reality, precedentemente condotto dalla sua collega Alessia Marcuzzi.

Un grande successo sulle reti Mediaset, ove va in onda, salvo eventi eccezionali, con un appuntamento bisettimanale, tutti i lunedì e i giovedì.

Appuntamenti attesissimi da parte del pubblico a casa curioso, si è chiesto a quanto ammonti il cachet della moglie dell’Ex Capitano della Roma? Ecco tutti i dettagli in merito.

Quanto guadagna Ilary Blasi alle redini de L’Isola dei Famosi

Come riportato da diverse fonti Online, tra cui il portale money.it, la conduttrice de L’Isola dei Famosi percepirebbe il lauto compenso di 50mila euro per ogni puntata condotta e trasmessa dall’emittente.

Una cifra astronomica, se si pensa che, fatto salvo qualche eccezione, il programma va in onda due volte la settimana.

In media dunque guadagnerebbe, 100mila euro la settimana. Facendo qualche calcolo matematico, su di un mese composto da 4 settimane, senza contare eventuali sospensioni del programma per causa di forza maggiore, l‘Ex volto di Striscia la Notizia arriverebbe a guadagnare fino a 400mila euro al mese.

Ma vi siete chiesti invece quanto guadagnino gli opinionisti e l’Inviato in Honduras?

I guadagni dell’Inviato e degli opinionisti

Quanto ai cachet riservati alle altre figure, in primis l’Inviato Massimiliano Rosolino alle Honduras, è stato previsto un compenso di 30mila euro per puntata secondo Super guida TV.

Quanto agli opinionisti, Elettra Lamborghini percepisce 25mila euro, Iva Zanicchi 20mila euro per puntata, e infine quanto a Tommaso Zorzi, ultimo arrivato, entrato in gioco al fine di sostituire l’Ereditiera nel frattempo che si riprendesse dal Covid, è stato riservato il cachet più oneroso tra quelli degli opinionisti che ammonta a circa 50mila euro per ogni appuntamento.