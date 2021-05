Andrea Cerioli non riesce a placare il suo poderoso appetito e critica le porzioni di torta offerte da Fariba Tehrani. Un comportamento ampiamente stigmatizzato dai telespettatori.

Non è contento di una fettina, ne vuole di più. L’ingordigia di Andrea Cerioli, protagonista de L’Isola dei Famosi 2021, è inquantificabile. Il naufrago appare sempre più insoddisfatto, famelico, insaziabile.

Parla di porzioni pediatriche e si rifiuta di mangiare la sua fetta di torta. Fa la voce grossa e accusa Fariba Tehrani di aver fagocitato mezza torta di compleanno da sola.

L’Isola dei Famosi 2021, il pubblico condanna l’ingordigia di Andrea Cerioli

Le affermazioni del trentunenne bolognese hanno fatto imbufalire gli aficionados del programma televisivo. Il popolo della rete disapprova le sue pretese e lo bacchetta a mezzo social:

“Cerioli è stizzito perché avrebbe voluto una maxi porzione di torta. È un avvoltoio ingordo di torta. Si atteggia a bambino capriccioso. Non so se è più infantile o morto di fame”

Secondo il parere degli internauti, Cerioli avrebbe perso il lume della ragione scivolando nel burrone dell’ingordigia:

“Ma che problema ha Cerioli? Era sua la torta e ne faceva quello che voleva,dopo aver sentito tutte le cattiverie che hanno detto nei suoi confronti e trattata malissimo, è stata anche troppo brava a dividere. Poi è un bugiardo,dicendo che si è presa mezza torta”

Il pubblico non ha dubbi. C’è un limite da non oltrepassare per non dare la sensazione di essere un ingordo leccapiatti.

Adesso che Cerioli sindachi su quanta torta doveva condividere con gli altri Fariba , anche no. A lui manco gliela offrivo se fossi stata Fariba . #Isola — Ros (@Rosanna32032180) May 12, 2021

Fossi stata in Fariba mi sarei tenuta la torta tutta per me, neanche le briciole si merivatavano quelli. Ma poi Andrea Cerioli non era quello che durante i pasti non voleva avvisare Fariba così la sua razione poteva tenersela lui e il suo gruppetto di bulli? #isola — Giulia (@allonsygiu) May 12, 2021

Ma che problema ha #Cerioli? Era sua la torta e ne faceva quello che voleva,dopo aver sentito tutte le cattiverie che hanno detto nei suoi confronti e trattata malissimo, è stata anche troppo brava a dividere. Poi è un bugiardo,dicendo che si è presa mezza torta! #isola #prelemi — Vita (@Vita77178000) May 12, 2021