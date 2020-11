Isola dei Famosi 2020, spoiler bomba: sex symbol internazionale nel cast?

Il bellissimo attore di soap aveva chiesto 200 mila euro per la partecipazioni al GFVip poi saltata, dove lo vedremo nel 2021?

Uno spoiler che se confermato porterebbe nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2020 un bellissimo attore turco, star di Daydreamer, tutti gli ultimi spoiler!

L’Isola dei Famosi, quando parte il reality?

Gli spoiler sulla prossima edizione del reality sono già arrivati confermando che la quindicesima edizione si farà.

Non si ha ancora una data ma si presume possa andare in onda da gennaio 2021, situazione sanitaria permettendo.

Per il cast ci sono già dei nomi di vip che si sarebbero auto candidati come riporta anche Altro Spettacolo.

Tra questi ci sarebbero Eleonora Giorgi, Maria Monsè, Maria Giovanna Elmi e Nicolò Scalfi.

Altri vip avrebbero rinunciato, come Cristian Imparato che ha dichiarato di aver rinunciato alla proposta di partire come naufrago perché poco amante della natura.

Il settimanale Oggi poi avrebbe fatto i nomi di Eleonora Giorgi ed il figlio Paolo Ciavarro.

Confermata invece pare la conduzione da parte di Ilary Blasi che sostituirà Alessia Marcuzzi.

Nomi non ancora confermati ma ora si aggiunge una nuova indiscrezione bomba, su un probabile apprezzatissimo concorrente.

Can Yaman nel cast dell’isola, dopo il no del GFVip?

I rumors parlano di un contatto tra il bel Can Yaman e la produzione dell”Isola dei Famosi come riporta anche Blasting News dopo che la trattativa con un altro reality sarebbe naufragata.

A svelare i retroscena è Nuovo che spiega come l’attore turco diventato una star internazionale apprezzata anche nel nostro Paese grazie alla soap Daydreamer sarebbe stato prima in trattativa per entrare nella casa di Cinecittà.

Il bel Can però avrebbe rinunciato a partecipare al GFVip 2020 condotto da Signorini poiché la sua richiesta di un cachet stellare non sarebbe stata accolta: si parla infatti di 200 mila euro!

La possibilità di vedere l’attore turco in un reality italiano non sarebbe però del tutto sfumata, come svelano i rumors.

Vedremo davvero Can Yaman cimentarsi con la dura vita dei protagonisti dell’Isola dei Famosi o ricoprirà il ruolo di inviato come indicano alcuni siti? I fan sperano comunque di poter apprezzare l’attore anche in una veste più “quotidiana”, non resta che aspettare la conferma!