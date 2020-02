Isola dei famosi 2020, quando inizia? Conduttore, inviato e protagonisti

Isola dei famosi torna presumibilmente a partire dal mese di aprile 2020 con una nuova e imperdibile edizione, scopriamo tutti i dettagli

Vediamo insieme chi saranno i concorrenti, i conduttori e gli inviati della 15esima edizione dell’Isola dei famosi.

I conduttori e gli inviati

Dopo l’addio alla conduzione di Alessia Marcuzzi, molto impegnata con Le Iene e altri progetti Mediaset, entra in campo Ilary Blasi, la bellissima conduttrice e moglie di Francesco Totti, che ha già condotto le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip.

Oltre ad Alessia Marcuzzi, mancherà un altro volto noto del reality show: si tratta di Alvin, che non ricoprirà più il ruolo di inviato. Al suo posto subentrerà il modello e attore turco Can Yaman, noto per il ruolo di Ferit nella serie Better Sweet, invitato recentemente in una puntata del programma di Maria De Filippi C’è Posta Per Te.

I concorrenti de L’Isola dei famosi

Altre novità riguardano i concorrenti, dei quali non sono ancora stati resi noti i nomi. Tra i possibili vip in gara potrebbero esserci la presentatrice Stefania Orlando e dell’ex gieffino Ascanio Pacelli, che tutti ricorderanno per la relazione con Katia Pedrotti, nata all’interno della casa più spiata d’Italia e che ancora dura

Nell’elenco dei papabili, invece, compaiono i nomi del conduttore radiofonico ed ex spalla di Fiorello, Marco Baldini; la politica e opinionista televisiva Alessandra Mussolini; l’ex ciociara di Avanti Un Altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, Alessia Macari; la showgirl Maria Monsè, la produttrice Milly D’Abbraccio, l’ex annunciatrice televisiva Maria Giovanna Elmi e Rosanna Lambertucci, esperta di diete e appassionata di cibo sano.

Le date

Non si conosce ancora la data precisa di avvio della 15esima edizione dell’Isola dei famosi, ma presumibilmente sarà fissata intorno al mese di aprile 2020. Si aspettano, in ogni caso, ulteriori conferme.