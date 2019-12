Isabella Noventa, Freddy Sorgato irriconoscibile: il cambiamento dopo l’arresto – Foto

Il caso di Isabella Noventa è ancora aperto anche se Freddy Sorgato è in carcere: il suo cambiamento dopo l’arresto ha lasciato senza parole

Isabella Noventa è scomparsa e in carcere ci sono Freddy Sorgato, sua sorella e la complice Manuela Cacco. Non è passato inosservato il grande cambiamento di Sorgato, dopo l’arresto.

Freddy Sorgato in Tribunale

Condannato in appello a 30 anni con l’accusa di omicidio nei confronti della donna scomparsa nella notte tra il 16 e 17 gennaio, insieme alla sorella Deborah – complice nel fatto.

I due si professano innocenti per il caso di Isabella ma a loro carico si aggiungono altre accuse, che sono state fatte dall’amica Manuela Cacco. La donna, secondo i Giudici, non ha partecipato attivamente all’omicidio ma è subentrata subito dopo per la fase dedicata al depistaggio: la sua condanna è di 16 anni e 10 mesi di reclusione.

Freddy e Deborah Sorgato sono nuovamente protagonisti per affrontare un procedimento penale, per detenzione illegale di arma da fuoco e proiettili. Sono state infatti trovate – all’interno dell’abitazione di Deborah due pistole e una grossa quantità di proiettili (a seguito della perquisizione successiva all’arresto).

In data 22 novembre i due fratelli si sono quindi presentati dinanzi al Tribunale di Padova per l’udienza preliminare con accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Il Gup esprimerà il suo giudizio il 20 dicembre.

L’udienza è avvenuta a porte chiuse ma nonostante questo l’uomo è stato immortalato, ed è stato impossibile non notare il suo cambiamento.

Il cambiamento di Freddy Sorgato

Le immagini di Freddy Sorgato sono state diffuse in esclusiva da Il Corriere del Veneto, alimentando non pochi commenti da parte degli utenti.

Oggi è un uomo diverso, magro – stempiato e con capelli lunghi raccolti in un codino. La sorella, al contrario, non si è fatta immortalare dai fotografi girando la faccia prima che i flash potessero sorprenderla.