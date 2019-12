Irene Sauro, compagno e conducente del camion indagati per omicidio stradale

La Consigliera Comunale amata da tutti – Irene Sauro – è morta durante il tragico incidente. Ora gli indagati sono due: compagno e conducente del camion

Un violento incidente che ha messo fine alla vita della giovane Irene Sauro, Consigliera Comunale molto conosciuta in Sicilia.

La terribile morte di Irene

Il terribile incidente di Irene è avvenuto il 21 dicembre alle ore 3.30 in un tratto autostradale Catania Siracusa. Lei viaggiava insieme al suo compagno su una Mercedes Clk che si è violentemente scontrata con un tir che trasportava frutta.

Nella ricostruzione dei fatti si evince che i due mezzi viaggiavano insieme nella stessa direzione ma non è ancora chiaro come sia potuto accadere lo scontro.

La consigliera è morta sul colpo, il compagno ha delle lievi ferite mentre il conducente del tir è rimasto completamente illeso. Irene era molto conosciuta e aveva appena ottenuto un dottorato di ricerca presso l’Università di Catania dove lavorava.

Il suo lavoro era stato molto apprezzato, conosciuta anche per essersi candidata alle elezioni regionali del 2017 con la lista “Popolari Autonomisti Idea Sicilia”. Due anni prima era stata eletta con una lista civica nella sua città in opposizione al M5s.

Due indagati per omicidio stradale

La Procura di Siracusa – come evidenzia RagusaNews – ha mandato avanti un avviso di garanzia per il compagno della vittima e l’autista del camion con l’accusa di omicidio stradale. Le dinamiche non sono chiare e si sta cercando di ricostruire tutti i passaggi, che hanno portato a questo violento scontro dove ha perso la vita la ragazza.

Le indagini continuano e nei prossimi giorni si avranno maggiori informazioni su quanto accaduto quella notte.