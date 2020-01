Iran, Donal Trump discorso pubblico dopo l’attacco: “Era il peggior terrorista del mondo”

Due basi Usa su territorio iracheno sono state attaccate dall’Iran. Si è assistito ad una vera è propria pioggia di missili. Perciò, Trump sanzionerà pesantemente Theran.

L’Iran, per ora, non ha mietuto alcuna vittima ma il raid è stato compiuto nella stessa ora in cui è morto Soleimani.

L’Iran ha attaccato due basi statunitensi

La vendetta dell’Iran nei confronti degli Stati Uniti sembra essere appena cominciata stando alla Guardia Rivoluzionaria. L’attacco alle due basi in Iraq è avvenuto con una pioggia di missili nella stessa ora in cui è stato ucciso il generale Soleimani. Ad essere colpite dai missili due basi in Iraq con militari non solo statunitensi ma anche italiani. Per fortuna, tutti i soldati sono rimasti illesi. Secondo Khamenei si è trattato di uno schiaffo agli Usa per far capire che non si arrendono.

Il discorso di Trump

Il presidente Trum ha spiegato oggi in un discorso, la possibile strategia militare degli Stati Uniti. Egli ha annunciato che i militari americani non risponderanno all’attacco iraniano. Come si legge su il Corriere della Sera:

“Imporremo nuove e massicce sanzioni economiche, ci vuole un maggiore coinvolgimento della Nato”.

Inoltre, il Presidente americano si è offerto di dialogare con i leader dell’Iran. Il discorso è avvenuto in diretta televisiva.

Riassumendo, il primo punto riguarda la pressione continua su Teheran che prevede sanzioni pesanti. Il secondo, invece, prevede il coinvolgimento di altre potenze mondiali relativo all’accordo sulla bomba atomica risalente al 2015 e che, secondo Trump va rinegoziato perché pessimo. Il terzo ed ultimo punto riguarda il dialogo con i leader dell’Iran.