Sudi troppo e ti senti a disagio? I cibi da evitare per sudare meno

Sudi troppo e ti senti a disagio? I cibi da evitare per...

Iperidrosi, disturbo che fa sudare troppo

Sudare è normale e fisiologico. Il nostro corpo suda per abbassare la temperatura corporea più velocemente.

Le conseguenze visibili del sudare? Goccioline su viso e corpo, macchie e aloni sui vestiti oltre e, a volte e per alcuni soggetti, un odore forte e imbarazzante.

Se ti rendi conto di sudare troppo e troppo spesso allora potresti soffrire di una malattia chiamata iperidrosi.

La sudorazione eccessiva è un vero e proprio disturbo riconosciuto dalla medicina che crea problemi di diversa natura: fisica e psicologica.

Sudando in modo eccessivo il corpo può facilmente disidratarsi se non viene prontamente reidratato. La disidratazione può essere pericolosa e comportare fastidi e malattie come la cistite e la stipsi.

Mentalmente può essere stressate per un soggetto sensibile al giudizio altrui essere sempre sudato e sviluppare una forma di depressione.

Se si soffre di iperidrosi bisognerebbe cercare le cause scatenanti e, per aiutarsi, evitare alcuni cibi che inducono il corpo a sudare di più.

L’iperidrosi può essere causata da un’eccessiva attività del sistema nervoso simpatico, da uno squilibrio ormonale, dal troppo stress, dal sovrappeso eccessivo o da altri fattori.

Perché sudiamo troppo? Sono molte le cause che provocano una sudorazione accentuata.

I cibi non sono la causa scatenante del iperidrosi ma possono comunque favorire l’aumento della sudorazione tanto quanto l’elevata temperatura nell’ambiente in cui ci si trova.

Una lista di alimenti da evitare se soffri di iperidrosi oppure se hai una sudorazione più accentuata del normale? Eccola, scoprila subito.

Lista alimenti da evitare se vuoi sudare meno

Per sudare meno dovreste seguire una dieta equilibrata e ben bilanciata ricca di cibi leggeri e facilmente digeribili.

Una digestione complessa e lunga comporta sforzo per l’apparato digerente e conseguentemente un innalzamento della temperatura corporea. Per abbassarla l’organismo innesca il meccanismo della sudorazione.

Ecco la lista di cibi da evitare se vuoi sudare meno: