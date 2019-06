Insalata, ecco i 6 ingredienti da aggiungere per perdere peso

Ecco i 6 ingredienti da inserire nella tua insalata per renderla più salutare e per farla diventare un pasto brucia-grassi.

Utilizzare un condimento per l’insalata a base di olio.

Molte sostanze nutritive, in particolare le vitamine A, D, E e K, sono liposolubili, il che significa che il tuo corpo non può assorbirle e usarle senza alcun grasso presente.

Quindi, una insalata senza grassi è in realtà controproducente! In effetti, un recente studio della Iowa State University ha scoperto che le persone che mangiavano insalate condite con una salsa a base di colza o olio d’oliva avevano nel sangue livelli più elevati di carotenoidi (composti simili alla vitamina A).

Inoltre, un’ampia ricerca dimostra che questi acidi grassi insaturi possono aiutare a sciogliere il grasso della pancia e rendere più abbondante la tua insalata.

Mescola vari tipi di insalata

Ogni tipo di insalata come il radicchio, l’iceberg ma anche gli spinaci hanno ingredienti unici e nutrienti, con benefici salutari. Per un’alimentazione ottimale, mescolali (all’interno della stessa ciotola o di giorno in giorno).

Considera anche l’aggiunta di alcune erbe, come basilico o prezzemolo; conferiscono un forte sapore e tanti antiossidanti che combattono le malattie.

Dì ‘sì’ al formaggio