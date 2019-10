Inquinamento, emergono dati molto gravi secondo il Ministro Costa

L’inquinamento è a livelli altissimi ed il ministro Costa ha detto che occorre serve velocizzare le misure, ponendo basi solide tra regioni e DI Clima

Il ministro Sergio Costa ha diffuso una nota sul problema dell’inquinamento e sui dati veramente drammatici. I dati sono stati diffusi dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, che analizza la qualità dell’aria. Il nostro Paese si colloca al primo posto in Europa per morti da biossido d’azoto. Ne avevo già parlato in precedenza, i dati sono allarmanti. Si tratta di un allarme che

“rendendo ancor più chiara la necessità di velocizzare il percorso intrapreso per il miglioramento della qualità dell’aria”

Questo ha detto il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Il bisogno d’accelerare il percorso

Si ha quindi un bisogno disperato d’agire per migliore le condizioni dell’inquinamento delle nostre città. Una delle basi solide per questo è la firma del Protocollo Aria Pulita nel corso del Clean Air Dialogue di Torino. Questo è stato fatto nel giugno scorso. Il ministro nella nota prosegue dicendo, che esistono degli accordi con alcune Regioni dove il problema è drammatico, data la pessima qualità dell’aria. Inoltre si stanno avviando importati campagne si sensibilizzazione, potenziamenti e fondi per la tutela dell’ambiente.

Nelle città dove il problema smog è maggiore, saranno stanziati dei fondi specifici nel DL Clima, per poter incentivare la mobilità ecologica, sostenibile, piantumazione o reimpianto di alberi, fino a creare foreste urbane e peri urbane nelle città metropolitane. Questo è stato pensato soprattutto per quelle “aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell’aria.

La nota si conclude dicendo che “Avvertiamo la necessità di queste misure” soprattutto oggi, che possiamo leggere ed analizzare i dati allarmanti che l’agenzia europea per l’ambiente. Si amplieranno i fondi, facendo interventi per mezzo dello stanziamento d’ulteriori fondi per le regioni nella legge di Bilancio.