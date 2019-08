Indonesia, allarme Tsunami: terribile scossa di terremoto 7.4

In Indonesia è allarme Tsunami dopo una terribile scossa di terremoto magnitudo 7.4. Ecco tutti gli aggiornamenti

Una violenta scossa di terremoto ed ora in Indonesia è allarme Tsunami – con la popolazione nel panico.

La violenza scossa di terremoto magnitudo 7.4

Le coste di Sumatra hanno tremato con un terremoto magnitudo 7.4 scala Richeter, con epicento nell’oceano Indiano. Un evento sismico molto particolare e spaventoso che ora porta alla terribile allerta Tsunami in tutte le coste del Paese asiatico.

Un post di Twitter lanciato dall’agenzia per le emergenze indonesiane, invita tutti i residenti e turisti di allontanarsi dalla costa e dirigersi nelle zone più alte oppure verso l’interno dell’Isola stessa.

Paura per l’allarme Tsunami

L’epicentro – come segnalato dai sismologi – è avvenuto in mezzo all’Oceano – 147 chilometri dall’Isola di Giava e 227 da Sumatra. La sua profondità è di circa 10 chilometri e per ora sembra che non ci siano stati danni a persone e cose, anche se le autorità stanno controllando tutta la zona minuziosamente.

A Jackarta la situazione è stata avvertita in maniera violenta da tutta la popolazione, che è riversata per strada abbandonando tutto dietro di sé.

Alcuni testimoni hanno evidenziato che durante la forte scossa, gli edifici hanno oscillato per un lungo minuto. Ora l’attenzione si sposta per un altro grave rischio, dove tutta la popolazione è stata invitata a non andare dove c’è la costa – per lo meno sino a nuova segnalazione.

Articolo in aggiornamento