E’ una storia triste quella che arriva dall’India, con una coppia che ha deciso di mettere fine alla propria vita dopo il no dei genitori per il matrimonio

Dove si può spingere una coppia per amore? In India porta anche al suicidio non essendoci ancora la libertà di poter spostare chi si desidera.

Coppia si impicca dopo il no dei genitori

Loro si amavano ma i genitori hanno preferito rimanere della loro idea, rispettando le tradizioni e le regole di questo Paese. Ma cosa è accaduto?

Un gesto estremo a Bangalore dove si è voluto morire insieme piuttosto che cedere al volere di alcune tradizioni che hanno, oramai, fatto il loro tempo.

Abhijit Mohan di 25 anni e Srilakshmi di 21 anni si sono innamorati e hanno chiesto ai rispettivi genitori di potersi sposare: il no è tuonato nella testa dei ragazzi tanto che il 9 ottobre scompaiono nel nulla.

Due ingegneri informatici che non hanno dato più loro notizie: i familiari hanno denunciato la scomparsa e nonostante il grande lavoro della Polizia della coppia sembrava non essersi traccia.

Un pastore, per caso, stava andando in giro per i campi quando ha notato qualcosa di strano: i due ragazzi erano impiccati ad un albero. La differenza di casta ha portato le due famiglie ad opporsi a questo matrimonio e la coppia le aveva provate tutte prima di compiere il gesto estremo.

La polizia – come racconta anche il Tgcom24 – ha evidenziato che lo zio del ragazzo avesse minacciato loro “di conseguenze disastrose” per questo la decisione di porre fine alla loro vita.