Incidente sul palco, Al Bano scivola davanti a tutti: lo sgambetto di Loredana Lecciso

Al Bano Carrisi insieme a Romina Power sono stati Super Ospiti al Festival di Sanremo. Dopo l’incidente sul palco dell’Ariston arriva lo ‘sgambetto’ di Loredana Lecciso

Non si è fatto che parlare d’altro, della Super Ospitata del celebre duo artistico Al Bano Carrisi e Romina Power sul palco dell’Ariston, dopo 25 anni dall’ultimo inedito.

L’amato duo, ha infatti oltre a riproporre alcuni dei loro grandi successi per i più nostalgici, come ‘Felicità’ e ‘Nostalgia Canaglia’, hanno presentato il loro nuovo singolo, scritto appositamente da Cristiano Malgioglio, ‘Raccogli l’attimo’.

Lo scorso 3 Febbraio hanno infatti solcato nuovamente il palco dell’Ariston Mano nella mano. Ma l’imprevisto si sa è dietro l’angolo. Scopriamo cosa è accaduto.

Al Bano dopo lo scivolone sul palco arriva lo sgambetto di Loredana Lecciso

Poche ore fa, Loredana Lecciso ha pubblicato una stories in cui ha condiviso l’istante in cui il Cantante di Cellino San Marco ha rischiato di cadere lungo la scalinata dell’Ariston, ma fortunatamente Romina Power l’ha saldamente ‘preso in tempo’, riuscendo ad evitare una rovinosa caduta.

La Stories in questione è in realtà un repost, in cui una fan chiede all’ex compagna di Al Bano, se ‘lo sgambetto’, seppur virtuale, fosse in realtà opera sua. Nel senso, chiede l’utente su Instagram, se in qualche modo avesse ‘jellato’ l’artista pugliese (l’articolo continua dopo la foto).

Al Bano inciampa, il video diventa virale

La scena della ‘scivolata’ e della Reazione di Romina Power, hanno subito suscitato l’ilarità del pubblico, tanto da rendere la clip virale sui social.

Tanti i commenti da parte dei follower, i quali non sono riusciti a trattenersi:

‘La reazione di Romina per la serie: ma nvedi te sto certino che n’altro po s’allunga a tera’

e chi ancora ha pensato che la scivolata fosse in verità voluta e dunque non semplicemente ‘capitata’.

Ecco il video diffusosi in rete: