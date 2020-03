Incidente sul lavoro, cade in un forno spento: muore un operaio 44enne

Incidente sul lavoro a Bellusco, in Brianza: un operaio è caduto da un forno spento. Per il 44enne non c’è stato nulla da fare.

Trageda in una ditta di Bellusco, dove si è verificato un incidente sul lavoro, costato la vita ad un opeario.

Incidente sul lavoro in Brianza

Era arrivato al lavoro intorno alle 5 del mattino, per cominciare il suo turno: è morto così un operaio 44enne impiegato in una ditta di metalli di Bellusco, in provincia di Monza.

Come riporta anche Milanotoday, l’uomo stava lavorando vicino ad un forno spento, quando vi è precipitato dentro, da un’altezza di 13 metri.

Un volo che gli è costato la vita: l’uomo è morto sul colpo. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, per il 44enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

La dinamica del mortale incidente sul lavoro è ancora da accertare. L’operaio lavorava nella Zincol Lombardia, una ditta di Bellusco che si occupa della lavorazione dei metalli.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto a Bellusco.

In aumento le morti bianche

Mentre l’Italia concentra la sua attenzione sull’emergenza coronavirus, c’è un’altra paura che ogni giorno affronta chi svolge un lavoro, mediamente pericoloso: le morti sul posto di lavoro.

Morti bianche, i cui numeri continuano a salire. Come segnalato dall’Inail, a gennaio di quest’anno le denunce di incidenti sul lavoro sono diminuite del 3% rispetto a quelle di gennaio dello scorso anno, ma sono aumentate le morti sul lavoro.

Come riporta anche Fanpage, il calo di denunce di infortunio si è mosso in egual misura, da Nord a Sud, interessando sia la fascia maschile che quella femminile.

Gli incidenti mortali nel mese di gennaio sono invece aumentati del 18%, rispetto a quelli dello scorso anno. Un dato allarmante che ieri ha registrato l’ennesima vittima.