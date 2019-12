Incidente Ponte Milvio, Pietro Genovese arrestato per omicidio stradale plurimo

Oggi i funerali di Gaia e Camilla dopo l’incidente a Ponte Milvio, mentre per Pietro Genovese scatta l’arresto per omicidio stradale plurimo

L’incidente a Ponte Milvio ha visto morire due ragazze di soli 16 anni e ora Pietro Genovese è stato posto in arresto per omicidio – ora ai domiciliari.

L’arresto di Pietro Genovese

Il figlio del noto regista ha travolto e ucciso le due ragazze di 16 anni Gaia e Camilla. Subito dopo il grave incidente per il ragazzo sono scattati i controlli con i test su alcol e droga risultando positivo al primo – con un tasso tre volte più alto del consentito.

Come si evince anche da Tgcom24, il Gip ha evidenziato che per il secondo test non sia emerso nulla di rilevante – o meglio:

“le sostanze stupefacenti riscontrate – presenti – ben potevano essere state assunte dal genovese in epoca precedente”

Sempre secondo il Gip, il ragazzo sarebbe incline a guidare dopo assunzione di alcol:

“e non rispettare le norme del codice stradale”

Sottolineando che il giovane si sia messo alla guida nonostante avesse bevuto e gli fosse stata ritirata la patente già una volta per la violazione del codice stradale. Infatti risulta essere stato segnalato due volte con patente ritirata e quattro decurtazioni di punteggio.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale plurimo, ai domiciliari.

Il Gip descrive anche il comportamento delle due vittime con una:

“condotta vietata, incautamente spericolata, così concorrendo alla causazione del sinistro mortale”

Descrivendo che – secondo quanto accertato dal Gip – le due ragazze abbiano attraversato la carreggiata dopo aver scavalcato il guardrail in zona scarsamente illuminata e con pioggia battente in atto:

“nel momento in cui il semaforo era fermo sulla luce rossa per i pedoni”

Oggi l’ultimo saluto a Gaia e Camilla

I funerali delle due ragazze verranno svolti oggi 27 dicembre alle ore 10.30. La funzione sarà presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore – Flaminia Vecchia.

Questa sera, sempre nella stessa chiesa, è prevista una preghiera con la presenza dei genitori – amici – parenti e tutte le persone che vorranno partecipare.