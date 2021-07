Terribile incidente a Macerata: 23enne finisce in una scarpata e muore

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul drammatico incidente stradale che ha sconvolto la comunità in provincia di Macerata.

Il paesino di Porto Potenza, in provincia di Macerata, è stato raggiunto da una sconvolgente notizia.

Il giovane Luca Corradini di 23 anni, infatti, ha perso la vita a seguito di un incidente.

Incidente stradale a Porto Potenza

Il potentino Luca Corradini, 23 anni, 24 da compiere a ottobre, è stato vittima di un tragico incidente stradale, che si è verificato intorno alle 12.30 dell’11 luglio 2021.

Domenica, il giovane stava percorrendo in sella alla sua Honda la strada provinciale potentina, in direzione del mare.

Nel frattempo, sulla corsia opposta, stava transitando un’automobile Toyota Yaris, guidata da una 25enne (B.B.), residente nel Fermano, che si stava dirigendo al lavoro.

A un certo punto, le due vetture si sono scontrate dopo una curva. L’impatto è stato tragico e ha catapultato il 23enne più lontano di 100 metri.

Dopo che l’Honda era finita addosso al paraurti anteriore sinistro della Yaris, il ragazzo è caduto in una scarpata.

I soccorsi e le indagini

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, che sono giunti dopo qualche minuto, assieme a un’ambulanza della Croce Rossa che passava lì per caso, l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica da Civitanova e l’eliambulanza Icaro.

L’incidente aveva causato al 23enne la recisione del braccio sinistro, l’apertura della gamba sinistra, la frattura del ginocchio e altri traumi sul corpo.

Alla 25enne, invece, è stata riscontrata qualche contusione alle spalle e al gomito.

Per Luca Corradini è stato fatto tutto il possibile, ma durante il disperato viaggio verso l’ospedale di Torrette, il cuore del 23enne ha smesso di battere.

Al momento, la 25enne è stata sottoposta per prassi alle analisi antidroga e alcolemiche, e poi verrà indagata sempre per prassi per omicidio stradale.