Le cade la carta di credito e resta bloccata con la testa fuori dall’auto: Victoria muore a 23 anni

La ragazza è morta sul colpo. Inutili i tentativi di salvarle la vita.

Un incidente assurdo quello che è costato la vita ad una giovane studentessa 23enne originaria della Florida, Victoria Strauss.

Come riferisce la stampa locale, la ragazza è morta in un tragico incidente, mentre cercava di pagare il ticket del parcheggio.

Victoria è rimasta schiacciata con la testa tra la sua auto e la macchinetta per il pagamento del parcheggio mentre tentava di recuperare la carta di credito che le era nel frattempo scivolata a terra.

Il dramma è accaduto lo scorso martedì sera a Columbus. Victoria era a bordo della sua macchina, quando ha estratto la carta di credito per pagare il parcheggio orario del garage.

La carta le è caduta dalle mani. Così, Victoria, per velocizzare l’operazione, anziché scendere dall’auto, ha aperto lo sportello e si è chinata per recuperare la carta.

In quell’istante ha, accidentalmente, premuto il piede sull’acceleratore ed è rimasta intrappolata con la testa tra la portiera dell’auto ed il casello di uscita del garage.

Il corpo di Victoria, ormai senza vita, è stato ritrovato soltanto diverse ore dopo, intorno alle 5 del mattino di mercoledì 22 gennaio.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, per la ragazza non c’era ormai più nulla da fare.

Le telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio hanno ripreso quei drammatici istanti, confermando la versione degli inquirenti.

FATAL ACCIDENT:

1/18/21@11:37pm-23yo Victoria Strauss was exiting the parking garage at 45 Vine St.

While attempting to pay for her parking, she dropped her card. She tried to retrieve her card by opening her door & leaning out to pick it up. She inadvertently accelerated… pic.twitter.com/rTcaMc9QvJ

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) January 19, 2021