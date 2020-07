Incidente sulla A26, auto contromano in autostrada: morta una donna

Grave incidente questa mattina sulla A26. Una donna è morta a seguito dello scontro tra la sua auto e un camion, che proveniva in direzione opposta.

Pare che la vittima stesse guidando contromano in autostrada, quando è avvenuto il terribile incidente sulla A26, all’altezza dello svincolo Vercelli Est.

Incidente in autostrada

Drammatico incidente questa mattina sulla A26, all’altezza dell’uscita Vercelli Est. Come riferisce anche Quotidiano.net, nell’impatto ha perso la vita una donna di 71 anni, che viaggiava a bordo di una Mercedes.

Da una prima ricostruzione, sembra che l’auto della vittima viaggiasse contromano in autostrada.

L’autista e un passeggero del camion che si sono scontrati con la vettura hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Morti tre giovani a Barletta

Nella notte tra martedì e mercoledì scorso un altro drammatico incidente è avvenuto a Barletta, sulla strada per Andria. Tre giovanissimi, che viaggiavano su una bici sono stati travolti da un camion.

Due dei 3 ragazzi sono morti sul colpo, il terzo qualche ora dopo il ricovero all’ospedale di Andria. A travolgere la bici un camion su cui viaggiavano tre persone che si stavano recando al lavoro.

Sotto choc l’autista del mezzo, che è sceso immediatamente a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto verso le 5 del mattino. I 3 ragazzi stavano rientrando da una festa e, in sella alla bici elettrica di uno di loro, sono stati presi in pieno dal camion.

Pasquale Simone aveva 17 anni, come l’amico, Giovanni Pinto. Il più grande dei tre, Michele Chiarulli, ne aveva 19. A chiarire la dinamica del terribile schianto saranno le telecamere di sorveglianza della stazione Esso, proprio dove è avvenuto il drammatico impatto con la bici.