Incidente a Napoli, 15enne muore investita mentre attraversa la strada

La vittima stava attraversando la strada con un’amica, quando un’auto, guidata da un giovane del posto, l’ha travolta.

Per la 15enne non c’è stato nulla da fare. L’amica ha subito una frattura alla gamba destra. Al conducente, in stato di shock, è stata sequestrata la patente.

Incidente nella notte a Napoli

Drammatico incidente nella notte a Napoli. Come riferisce anche Tgcom24, una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata falciata da un’auto in piazza Carlo III.

La ragazza era con un’amica, sua coetanea, che se l’è cavata con una frattura alla gamba e tanta paura.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, le due giovani stavano attraversando la strada quando una Smart le ha travolte. Per la più grande non c’è stato nulla da fare. È stata sbalzata in aria, battendo poi violentemente la testa sullo spartitraffico.

Un volo che non le ha lasciato scampo: la 15enne è morta sul colpo. L’amica ha riportato una frattura alla gamba.

Sequestrata la patente al conducente dell’auto

I carabinieri hanno sequestrato la patente al conducente dell’auto, un 21enne del posto, ora indagato per omicidio stradale. Effettuati alcol test ed esame tossicologico, i cui risultati dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Le due ragazze stavano tornando a casa a Calata Capodichino, poco distante dal luogo dell’incidente.