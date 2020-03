Incidente a Domodossola, auto si schianta e prende fuoco: passeggero muore tra le fiamme

Terribile incidente nella notte a Domodossola: un’auto è finita cntro una recinzione, uno dei passeggeri è morto tra le fiamme.

Incidente a Domodossola: un uomo muore tra le fiamme dell’auto.

Schianto a Domodossola

Terribile incidente nella notte a Domodossola. Poco dopo la mezzanotte di ieri, nella zona di Beura Cardezza, un’auto si è schiantata contro la recinzione di un’abitazione privata.

Come evidenzia anche Agi, la vettura, una Mercedes, è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro la recinzione. Un impatto talmente violento che l’auto ha preso fuoco.

Due passeggeri, tra cui il conducente, sono stati letteralmente sbalzati fuori dalla Mercedes, mentre una terza persona è rimasta intrappolata all’interno del veicolo.

Le fiamme hanno avvolto l’auto e per il terzo passeggero non c’è stato nulla da fare: è morto tra le fiamme.

Un automobilista in transito sulla strada ha allertato i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco: nonostante il celere arrivo dei caschi rossi per il passeggero bloccato all’interno dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Due passeggeri sbalzati fuori dall’auto

Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare la dinamica del tragico incidente ed eventuali responsabilità. L’autista ed il passeggero seduto sul sedile anteriore si sono ritrovati sbalzati fuori dall’auto, mentre ad avere la peggio è stata la persona seduta sul sedile posteriore.

È plausibile che nello schianto abbia perso i sensi, ritrovandosi avvolto dalle fiamme che in pochi istanti hanno accerchiato la vettura.

Ancora ignota l’identità della vittima, per la quale sono in corso le operazioni di identificazione da parte delle forze dell’ordine. Stando alle prime informazioni trapelate sul terribile incidente avvenuto a Domodossola, sembra che l’autista sia risultato positivo all’alcoltest.

Notizia in aggiornamento.