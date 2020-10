Incidente a Castel Volturno, auto finisce in un fosso: muore un ragazzo di 18 anni

Il drammatico sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, in provincia di Caserta.

In auto c’erano 4 ragazzi, uno è deceduto: altri due sono ricoverati in ospedale. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.

Incidente mortale nel casertano

Drammatico incidente a Castel Volturno nella serata di mercoledì. Un giovane di 18 anni è morto a seguito dell’impatto, altri due amici sono stati invece ricoverati in ospedale.

I 3 erano insieme ad un quarto compagno, rimasto miracolosamente illeso. L’auto sarebbe finita fuori strada, lungo via Occidentale, ribaltandosi in un fossato che costeggia la carreggiata.

Come riferisce anche Skytg24, alla guida della vettura c’era un amico della vittima, che è stato ricoverato in ospedale.

La dinamica dell’incidente