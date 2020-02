Tragico incendio a Condove, nel torinese. Una donna di 60 anni è morta per le esalazioni dovute alle fiamme.

Dramma nella notte: un incendio a Condove ha causato la morte di una donna.

Incendio a Condove

Dramma nella notte a Condove, nel torinese. In un appartamento di via Torino, al civico 4, è divampato un grosso incendio.

Tra le fiamme, come evidenzia anche Torinotoday, è morta una donna italiana di 60 anni. La vittima è rimasta intrappolata tra le fiamme e non sarebbe riuscita a mettersi in fuga.

Allertati dai vicini di casa, sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco, ma nulla è stato possibile fare per salvare la 60enne. La donna è, plausibilmente, morta per le esalazioni dei fumi dovuti alle fiamme.

È probabile che abbia perso i sensi e non abbia potuto uscire di casa.

La vittima soffriva di disturbi psichici e di giorno era assistita da un tutore. La scorsa notte, però, come sempre era da sola in casa.

La causa dell’incendio

Ad un primo controllo dei vigili del Fuoco sembra che a provocare l’incendio a Condove siano state le numerose candele ritrovate nella stanza da letto in cui dormiva la vittima.

I soccorritori hanno quindi ipotizzato che una delle candele possa essere caduta o possa aver generato una fiamma talmente forte da bruciare anche tende e lenzuola e provocare l’incendio che ha distrutto l’appartamento.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine ad appurare se a causare le fiamme siano state le candele o se in casa possa essersi verificato un corto circuito. Ipotesi quest’ultima quasi del tutto esclusa dagli inquirenti.

Notizia in aggiornamento.