In Africa più incendi che in Amazzonia, quali sono le cause del...

Gli incendi dell’Africa sub-sahariana sono più numerosi di quelli in Amazzonia. Necessario porre attenzione ai focolai della foresta tropicale

Sono dati importanti quelli raccolti dalla Nasa, che pone l’accento sulla piaga dei incendi che stanno distruggendo la foresta tropicale.

La situazione degli incendi in Africa sub-sahariana

In queste ultime settimane, l’opinione pubblica ha gli occhi puntati sui fuochi che stanno dilaniando l’Amazzonia. Da quando i focolai in sud America sono diventati una vera e propria piaga da contrastare assolutamente per il bene dell’intero pianeta, sono partiti i finanziamenti, sono nate le associazioni per la preservazione, molti vip sono diventati attivisti.

In realtà, un’altra zona del mondo è segnata da una maggiore concentrazione di focolai, l’Africa sub-sahariana.

A occuparsi del caso ci ha pensato l’Independent, che ha citato i dati raccolti dalla Nasa, in base a cui proprio in questo momento ci sarebbero 6.902 focolai attivi in Angola e 3.395 in Repubblica Democratica del Congo. In Brasile, invece, sono 2.127.

Puntualizzare simili dati non significa creare competizione tra le regioni del pianeta. Si tratta, piuttosto, del tentativo di non perdere di vista il quadro generale del mondo e di porre attenzione su un particolare fenomeno, quello degli incendi nella foresta tropicale.

Incendi nella foresta tropicale, quali sono le cause?

Le organizzazioni di tutto il mondo stanno aprendo il quadro e sensibilizzando sempre di più l’opinione pubblica sul fenomeno degli incendi nella foresta tropicale.

Tra le cause di tali incendi vi è sicuramente l’attività agricola: i boschi vengono bruciati per avere terreno su cui coltivare.

Queste foreste costituiscono il polmone del mondo, in quanto garantiscono la produzione di ossigeno e ricoprono un ruolo essenziale nell’azione di contrasto al cambiamento climatico. La situazione è ormai critica: la deforestazione in Amazzonia e in altre parti del pianeta sta arrivando al punto di non ritorno; superato il limite la foresta pluviale si trasformerà in savana.