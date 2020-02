Chi è Imma Pirone, la bella attrice di Un posto al sole che interpreta la cameriera Clara al fianco di Maurizio Aiello

Scopriamo tutti i segreti di Imma Pirone, dall’infanzia alla passione per la recitazione, dai concorsi di bellezza e il percorso da modella fino ad arrivare all’esperienza con Un posto al sole.

Chi è Imma Pirone

Nasce il 15 giugno del 1987, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Riguardo la sua infanzia e la sua adolescenza non abbiamo alcuna informazione: ciò che è noto è che fin da piccola ha coltivato il sogno di poter lavorare, un giorno, nel mondo dello spettacolo.

Prima di approdare sul set di Un posto al sole, la Pirone si è inoltre dedicata alla professione di modella, prendendo parte, nel 2010, al concorso di Miss Italia. Prima ancora è stata Miss Rocchetta.

Oggi è uno dei personaggi più seguiti di Un posto al sole: capelli biondi, occhi color nocciola, è conosciuta per il personaggio della cameriera Clara, che interpreta nella fiction di Raitre al fianco di Maurizio Aiello.

Il lutto e la sua vita privata

Il 2010 è un anno di sfide per la Pirone. La donna ha, infatti, dovuto affrontare anche il dolore per la perdita del padre.

Dopo la scomparsa del genitore, la Pirone ha deciso sì di portare avanti le sue ambizioni, ma anche di aiutare la mamma nel suo lavoro.

L’attrice ha confessato che, quando non è impegnata sul set di Un posto al sole, aiuta la madre nella sua impresa di pulizie, occupandosi dell’igiene e della pulizia di alcuni condomini.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sembra che la donna non abbia una relazione fissa con una persona. Tuttavia, nel suo profilo ufficiale su Facebook ha inserito la dicitura “Fidanzata ufficialmente”, il che farebbe pensare a un rapporto con un partner che probabilmente non appartiene al mondo dello spettacolo.