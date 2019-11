Ilary Blasi ripresa a letto con Totti, il video privato sui social fa il giro del web

Ilary Blasi e Francesco Totti beccati a ‘letto insieme’. Il video privato della conduttrice e dell’ex campione della Roma pubblicato sui social diventa virale

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tra le coppie dello spettacolo più amate dal pubblico italiano.

Delle vere star sui social, i fan amano seguirli nelle loro avventure quotidiane e professionali. In questi ultimi giorni la conduttrice e l’ex capitano della Roma si trovano nella uggiosa metropoli Londinese in compagnia di alcuni amici.

Ciò che non avevano previsto è che i loro compagni di viaggio li beccassero proprio in un momento privato per la coppia, pubblicando il video sui social. Scopriamo di più.

Ilary Blasi e Totti pizzicati dagli amici ‘a letto insieme’

Dopo la bollente confessione della conduttrice sulla prima volta con l’Ex capitano della Roma, i due durante una vacanza con Amici a Londra sono stati pizzicati mentre sono a letto insieme.

Una loro amica, infatti con una Stories sui Instagram, si è mossa con passo felino verso la camera della coppia per mostrare ciò che accade quando si fa ritorno in piena notte da un locale.

I due vengono così pizzicati dall’amica mentre dormono profondamente, Francesco Totti dorme beatamente e non si accorge minimamente di essere stato filmato mentre Ilary Blasi, tenta disperatamente di nascondersi dal flash della video camera.

Il video virale sui social

Il video che riprende l’amata coppia dello spettacolo in un momento così intimo e privato in poche ore diventa virale.

Cosa avrà pensato Ilary Blasi alla vista della ripresa sui social? E’ in serbo una vendetta da parte della conduttrice e del Capitano della Roma nei confronti della loro compagna di viaggio? Staremo a vedere.

Intanto di seguito, vi mostriamo il video pubblicato dall’amica dell’amata coppia, poche ore fa:

