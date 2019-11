Ilary Blasi quarto figlio in arrivo, dolce attesa in casa Totti: la conduttrice pronta a mettere in cantiere un altro bimbo

Ilary Blasi quarto figlio in arrivo, dolce attesa in casa Totti: la...

Ilary Blasi non può aspettare oltre. Ha voluto esaudire il desiderio del suo amatissimo Francesco Totti e adesso in casa c’è la dolce attesa

La bellissima conduttrice di Eurogames ha a lungo posticipato la decisione. Quale? Quella di diventare mamma per la 4 volta e fare felice il suo Francesco Totti che non si arrenderà al quarto, ma vorrà anche un quinto bimbo. Come si legge su Vero Tv, Ilary Blasi pensa al 4 figlio.

Ilary Blasi, mamma per la 4 volta: la dolce attesa in famiglia

Per un po’ di tempo Ilary Blasi non apparirà più, in tutta la sua innegabile bellezza, sul piccolo schermo. La ex conduttrice de Le Iene pare abbia finalmente deciso: mettere in cantiere il 4 figlio. Da anni è risaputo il fatto che Totti vuole allargare la famiglia, ma è stata proprio Ilary a mettere un freno alle sue voglie.

La conduttrice preferisce frenare il marito che vorrebbe una squadra di calcio. Per adesso, in famiglia, ci sono due bellissime bambine e un ometto che pare abbia ereditato da papà il talento nel mondo del calcio.

Ilary, pronta a diventare mamma per la 4 volta e Totti in forse per la Federazione di Calcio a 5

Come si legge sul settimanale Vero Tv, mentre Ilary si sarebbe ormai decisa a mettere al mondo un altro pargoletto, Totti pare sempre più vicino alla Federazione di calcio a cinque che lo sta corteggiando da un bel po’ di tempo. Nonostante l’insuccesso di Eurogames, Ilary guardi avanti anche nel mondo del lavoro. Non si è mai lasciata abbattere dalle critiche, soprattutto quelle per niente costruttive.

Dopo l’addio alle Iene, dopo ben 10 anni di conduzione e al Grande Fratello vip passato ormai in altre mani, fino al 2020 non ci sono programmi per lei. Di recente, la stessa Blasi ha lanciato un appello che non è passato inosservato: quello di essere chiamata, dal mondo del cinema, come attrice.

Questo anno sabbatico per Ilary potrebbe essere l’occasione per pensare di allargare la famiglia anche se Francesco pare più che impegnato come rivelato dalla stessa rivista.