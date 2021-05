Ilary Blasi è al centro delle polemiche per colpa di un video: ecco cosa fa dopo la puntata de L’Isola dei Famosi.

Il video sta facendo il giro del web, ma dopo pochi minuti è scoppiata la bufera.

Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi

Ieri la 17° puntata del reality di Ilary Blasi, le emozioni non sono assolutamente mancate, le dinamiche di gruppo si stanno surriscaldando sempre di più.

Più il tempo passa, più i concorrenti non riescono a sopportarsi sia per la stanchezza e sia per la fame.

Purtroppo la settimana scorsa sono andati al televoto Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Valentina Persia e ad uscire è stata proprio Emanuela.

La naufraga ha raggiunto Playa Imboscadissima dove è stata accolta da Beatrice Marchetti e Francesca Lodo, ma ha scelto di abbandonare il gioco, rifiutando di andare al televoto.

Ignazio Moser e Isolde Kostner si sono sfidati, ma la campionessa è riuscita a batterlo riconfermandosi nuovamente leader.

In questa settimana Andrea Cerioli, Roberto Ciuffoli e Ignazio Moser sono in nomination e uno dei due dovrà uscire dal reality.

Insomma, una puntata davvero movimentata per la conduttrice, ma Ilary Blasi quando si spengono i riflettori, cosa fa? scopriamolo

Ilary Blasi, spunta il video inedito

Pochi minuti fa Ilary Blasi nelle sue stories Instagram ha pubblicato una serie di video dove si diverte sul treno di ritorno per Roma, cantando delle canzoni a squarciagola con una sua amica.

Nel filmato, tantissimi utenti del web hanno notato dei dettagli clamorosi che hanno scatenato la rabbia di vari fan.

Nei commenti ci sono persone che sostengono che la conduttrice sia troppo magra e dovrebbe mettere qualche chilo in più.

Non sono mancate e frasi del tipo “Ilary metti qualche chiletto perché stai malissimo così” o “Troppo magra”.

Altri che hanno notato l’assenza di mascherina e il mancato distanziamento con la sua amica hair stylist Alessia.

Le due ballano felici sul treno, senza preoccuparsi di rispettare le norme anti covid.

Per questo ci sono stati tantissimi commenti del tipo “Ma la mascherina?”

La conduttrice de L’Isola dei Famosi, di certo non si aspettava questo tsunami di critiche, ma sicuramente si farà perdonare con qualche sketch divertente nella prossima puntata del reality.