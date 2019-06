Ilary Blasi, il gesto schifato di Francesco Totti in vacanza: la foto diventa virale

Francesco Totti e Ilary Blasi fuggono via dall’Italia e si concedono tre giorni di vacanze. Ma un dettaglio non sfugge all’occhio del web

Ilary Blasi e Francesco Totti si concedono 3 giorni di fuga godendosi il loro meritato relax. Dopo una stagione ricca di lavoro sia per Ilary che per Francesco, i due hanno deciso di scappare lontano dall’Italia e rilassarsi sulle bellissime spiagge di Saint Tropez. I due sempre più innamorati si son infatti concessi dei giorni all’insegna del relax e delle coccole,prendendosi una piccola pausa dal lavoro e dal caos urbano.

Totti il bacio che fa infuriare il web

La bellissima conduttrice Ilary Blasi poco alla volta ha conquistato il pubblico italiano. La sua bravura, bellezza e simpatia infatti, le hanno fatto scalare il successo in poco tempo, conquistando i programmi più importanti della Mediaset come il Grande Fratello, le Iene e tanti altri. La giovane però, dopo una lunga stagione piena di lavoro ha deciso di dedicarsi un po alla sua famiglia e prendersi una piccola pausa dal lavoro. Ilary non è molto attiva sui social, nonostante ciò però proprio poche ore fa, si è concessa un piccolo scatto con il marito Francesco Totti, dove in preda alle coccole e al momento, i due si sono fatti immortalare quello che si direbbe un dolce bacio.

Il bacio schifato di Totti a Ilary Blasi

Ma lo scatto ha scatenato l’ironia dei followers e di molti utenti di Instagram, che hanno commentato in modo ironico lo scatto. A quanto pare a scatenare l’ironia degli utenti, è stata proprio la faccia del campione giallo-rosso che non sembrava per niente rilassato e contento. Infatti nella foto si vedono i due che si baciano, una Ilary felice e innamorata e Totti apparentemente arrabbiato.

I fan si sono immediatamente accorti dell’espressione stranita dell’allenatore, tanto da ironizzare e non poco sulla foto postata dalla conduttrice:

Molti sono stati i commenti simpatici degli utenti:

“La faccia di Totti come per dire e mo questa che vole” “Ha il terrore negli occhi quest’uomo, secondo me ha paura che ne voi fa n’altro”

commenti simpatici ma che non hanno minimamente turbato la bellissima Ilary.