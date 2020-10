Ilary Blasi mostra il pancino in dolce attesa: il post manda in...

Il pancino sta crescendo a causa della gravidanza e Ilary Blasi lo mostra attirando le attenzioni dei fan della famiglia Totti-Blasi

Uno scatto diventato virale e che ha emozionato moltissimo i fan della coppia!

La famiglia Totti si allarga

La showgirl e conduttrice Ilary Blasi e il celebre calciatore italiano Francesco Totti fanno coppia fissa da moltissimi anni.

I due romani dello spettacolo e dello sport hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati molti i fan a chiedere alla coppia di mettere al mondo un altro figlio, magari un maschio per pareggiare e fare compagnia a Cristian.

Il piccolo non è mai arrivato, non è chiaro se per decisione dei due o se per problemi di qualche tipo.

Poco tempo fa, però, era accaduto un avvenimento che aveva portato i seguaci della coppia a ben sperare.

La pubblicazione di un’ecografia, infatti, aveva fatto sussultare tutti, in particolare chi è più devoto alla coppia ed è gran tifoso della Roma e dei programmi tv di Mediaset.

In realtà, l’ecografia che era diventata immediatamente virale, non riguardava Ilary, ma la loro nuova gatta, chiamata Donna Paola.

Il pancino cresce, fan in visibilio

Di recente, Ilary ha mandato in visibilio i fan, facendo vedere a tutti quanto il pancino di Donna Paola sia cresciuto.

Attraverso le Instagram stories, la conduttrice tv ha mostrato la sua gatta, eppure ci sono ancora fan che sperano ancora che a essere incinta sia proprio la Blasi.

Ilary aveva annunciato lo stato interessante della gatta al marito Totti, facendogli uno scherzo goliardico: la donna lo aveva illuso di essere lei incinta.

Positiva la reazione del Pupone, che sembrava pronto ad accogliere un nuovo figlio in famiglia.

Nonostante la rivelazione che a essere incinta fosse la gatta, tutti in famiglia hanno mostrato un sorriso a 32 denti, in particolare Ilary. L’ex calciatore sarà felice quanto la moglie e i fan?