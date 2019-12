Ilary Blasi, la crisi con Francesco e la confessione: ‘Erano baci finti’

Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi in famiglia per la bellissima coppia romana? ” Erano baci finti” Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice

La bellissima Iary Blasi è una delle conduttrici più amate e apprezzate nel suo campo. La sua schiettezza e il suo modo di fare la rendono unica, ma non è l’unica cosa che la rende cosi. Ilary è anche molto bella e questo per la sua carriera ha fatto veramente la differenza.

Ilary Blasi e il rapporto con Totti

La bellissima conduttrice ormai, nonostante sia una delle donne più desiderate di sempre, è comunque sposata con un romano doc, Francesco Totti, ex giocatore della Roma da cui ha avuto 3 bellissimi bambini. I due ormai sono insieme da anni, ma tutto l’amore che si dicono di provare l’uno con l’altro nessuno lo ha mai visto.

Molte coppie infatti vengono spesso paparazzate insieme, abbracciati e mentre si scambiano effusioni in pubblico, ma a quanto pare tra Francesco e Ilary questo non accade. La coppia infatti non è mai stata fotografata mentre si scambiavano amore, anzi spesso e volentieri i due sono molto distanti.

Ilary Blasi ” Erano baci finti”

Come ha sempre sottolineato la bellissima conduttrice in diverse interviste, Ilary non ama particolarmente essere fotografata con suo marito mentre si scambia coccole e baci. La conduttrice infatti, come ha spiegato nell’ultima intervista, non ama farsi fotografare perchè timida.

Ilary infatti preferisce tenere riservata la sua vita e non ama particolarmente fare smancerie in pubblico. Molti infatti sono i giornali che spesso e volentieri hanno messo in discussione il rapporto sano e stabile dei due, ma la stessa Ilary ha infatti dichiarato:

“Sono anni che se ne parla, la verità è che io e Francesco siamo schivi”

In realtà non è assolutamente cosi, semplicemente i due preferiscono non essere troppo sdolcinati davanti ai fotografi.

Per quanto riguarda invece la sua famiglia, i due sembrano essere molto contenti di aver cresciuto i loro figli come stanno facendo, lo stesso Totti però ha sempre voluto una famiglia allargata, tanto che in una recente intervista ha dichiarato:

” Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”

Ha dichiarato Totti