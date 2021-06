Il Volo, la dolorosa confessione a poche ore dallo Show: ”Non ne potevamo più”

Tra pochissime ore andrà in onda lo show celebrativo de Il Volo in onore di Ennio Morricone. Prima della diretta, la dolorosa confessione. Ecco tutti i dettagli.

Il celebre trio canoro questa sera, 5 Giugno 2021, darà il via alla musica dal vivo dopo oltre un’anno e mezzo di stop ai concerti, con un emozionante tributo al grande Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio 2020.

In diretta dall’Arena di Verona, verrà trasmesso su RAI 1, e in tutto il mondo attraverso la rete statunitense PBS Network.

A poche ore dall’attesissimo appuntamento sulla rete ammiraglia, Piero Barone rivela un doloroso retroscena. Ecco cosa ha rivelato nell’arco della recente intervista al periodico Mio.

Piro Barone: ”Non ne potevamo più”

Reduci come tantissimi artisti, da un periodo molto doloroso dal punto di vista professionale, il tenore del celebre trio de Il Volo, ha parlato a cuore aperto ai lettori della rivista Mio:

”Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più!”

ha rivelato, scorgendo in questo evento uno spiraglio di luce dopo un e mezzo contrassegnato dal dolore per le vittime della pandemia, allo stop a cui indissolubilmente il settore dello spettacolo ha dovuto sottostare:

”Il nostro è un lavoro sognante. Noi siamo inguaribili sognatori. Ogni desiderio si sta finalmente concretizzando”

e ancora:

”Il 5 giugno daremo un messaggio di speranza, c’è molta voglia di salire su quel palco”

ha raccontato, trasmettendo con le sue parole un profondo entusiasmo e voglia di rinascita, aggiungendo che questo sarà il loro unico concerto per il 2021, in quanto solo il prossimo marzo 2022 inizieranno il loro tour. La loro prima tappa? La Grande Mela a New York.

Piero Barone sul Tributo a Ennio Morricone

L’evento che come già accennato avrà luogo nella suggestiva Arena di Verona, vedrà la speciale partecipazione del Maestro Andrea Morricone, mentre il trio canoro verrà accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota:

”Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro”

ha dichiarato Piero Barone, sul Tributo al grande compositore, e ancora:

”Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità”

ha concluso sull’argomento. Non ci resta che sintonizzarci questa sera, 5 Giugno 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, per sognare insieme a Il Volo e gli innumerevoli ospiti sulle note di Ennio Morricone.