Il Volo, tutti i segreti sul rapporto di Gianluca Ignazio e Pietro: carriera, vita privata e curiosità

Chi sono i membri de Il Volo? Il celebre trio di cantanti che oggi celebra 10 anni di attività con tour e disco

Scopriamo tutti i segreti su “Il Volo“, il trio musicale composto da Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Chi è il gruppo “Il Volo”

Il Volo è un gruppo musicale italiano formato da tre membri, due tenori e un baritono. Si tratta di Piero Barone (Naro, 24 giugno 1993), Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994) e Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, 11 febbraio 1995).

I tre cantanti sono i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Il loro genere è perlopiù appartenente alla tradizione classica italiana e internazionale. Questo genere classico, però, subisce i mutamenti dello stile ricercato moderno e della revisione dei brani in chiave pop.

Il Volo, nell’arco della sua carriera, incide numerosi brano, oltre che in italiano, in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina.

La formazione del celebre trio risale al 2009, durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Da allora, il gruppo ne ha fatta di strada ed è addirittura arrivato a vincere il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore. La stessa canzone ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015, classificandosi terza.

Prenderanno nuovamente parte al 69º Festival di Sanremo, nel 2019, con il brano Musica che resta, classificandosi al terzo posto. Proprio il 2019 è l’anno del decennale per Il Volo, che hanno deciso di festeggiare il traguardo con un tour speciale e un album, in uscita in tutto il mondo l’8 novembre, dal titolo “10 Years”.

Fidanzate e segreti

Ignazio Boschetto ha collezionato numerosi flirt in questi anni. L’ultima fidanzata dovrebbe essere Alessandra, una fanciulla non appartenente al mondo dello spettacolo.

Gianluca Ginoble, dal 2015 fino al 2017, è stato fidanzato con una ragazza di nome Martina. Non è chiaro se tra i due sia finita, anche se da quell’anno il nome di Gianluca è stato accostato a molti flirt.

Anche Piero Barone si è dato da fare. L’ultimo flirt dovrebbe essere quello con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Non si sa, però, se tra i due sia finita o meno.