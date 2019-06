Il tuo cane è depresso? Ecco 10 segnali da non trascurare

I cani non possono dirti esattamente quello che sentono, possono comunque mostrare comportamenti simili alla depressione umana. Se il tuo veterinario ha escluso altre condizioni di salute, ecco i 10 segnali che indicano problemi depressivi nel tuo amico a quattro zampe.

Non vuole giocare

Un cane depresso o triste non avrà gli stessi livelli di energia a cui era abituato e il suo solito tempo di gioco e l’esercizio fisico non ecciteranno tanto il tuo animale domestico.

Perdita di interesse per le attività preferite

Non tutti i cani amano lanciare un frisbee o fare passeggiate, quindi la mancanza di esercizio fisico potrebbe non essere l’unico segno rivelatore.

La chiave è notare se il tuo cane triste ha un cambiamento di comportamento inspiegabile o smette di godersi altre attività che era solito amare, dice Kelly Ryan, direttore dei servizi veterinari presso l’Animal Medical Center della Mid-America della Humane Society of Missouri.

Lascia il cibo nella ciotola

Proprio come potresti perdere tu l’appetito quando ti senti giù, il tuo canee potrebbe non avere voglia di mangiare se depresso. Se il tuo cane non mostra il suo solito entusiasmo per il suo cibo preferito o addirittura perde peso, potrebbe essere la depressione, dice Russell Hartstein, addestratore di cani famosi con Fun Paw Care Los Angeles.

Dorme più del solito

Vive un lutto in famiglia

Non sei l’unico che piange la perdita di un membro della famiglia o di un altro animale domestico, anche il tuo cane soffre e potrebbe attraversare un periodo di depressione.

“Non puoi accelerare quel processo di lutto“, dice Hartstein, “ma puoi consolarli ed essere sensibile alle loro esigenze”

Trascorrere troppo tempo dentro casa

I cani hanno bisogno di spazio per correre e potrebbero diventare tristi se non ne hanno avuto la possibilità. “Se fossi chiuso in casa tutto il tempo e non esposto all’esterno, ad eccezione del cortile immediato e intorno all’isolato, non saresti soddisfatto e diventeresti depresso“, dice Hartstein.

Lo stesso vale per i cani, quindi prenditi del tempo per portare il tuo cane a fare lunghe passeggiate al parco. Una volta che inizia a ricevere la libertà che desidera ardentemente, il tuo animale domestico potrebbe recuperare lentamente la sua energia.

Mostra un’aggressività improvvisa

Un cane con la depressione potrebbe iniziare a strappare il divano o ringhiare quando lo tocchi.

La depressione non dovrebbe essere il tuo primo pensiero se il tuo cane è sempre stato aggressivo, ma un cagnolone che improvvisamente scatta potrebbe dirti che qualcosa non va.

Rimane da solo in casa

Il tuo cane si sente probabilmente solo quando te ne vai, quindi se il tuo lavoro ti tiene costantemente fuori casa per lunghi periodi di tempo, il tuo animale domestico potrebbe smettere di saltare vedendoti, quando torni a casa. “I cani sono esseri sociali e non si accontentano di restare soli per molte ore“, dice Hartstein.

Depresso per un trasferimento

Non sorprenderti se il tuo cane si è comportato in modo strano da quando ti sei trasferito.

Il cambiamento può essere difficile per gli animali e il tuo cane potrebbe sentirsi depresso mentre si abitua al suo nuovo ambiente, dice Hartstein.

Con un po’ di tempo e attenzione, però, il tuo animale domestico dovrebbe abituarsi alla sua nuova casa.

Si lecca costantemente

Gli animali non si leccano solo per pulirsi; a volte usano tale azione per sentirsi meglio. Anche se non è un sintomo comune della depressione del cane, non è raro che ciò avvenga, afferma il dott. Ryan.

“Se i cani hanno problemi di ansia, potrebbero attuare comportamenti più compulsivi che possono essere auto-calmanti“, dice. “Prendono un punto e continuano a leccarlo“.