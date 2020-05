Il Signore degli Anelli, che fine hanno fatto i protagonisti della Saga?

Che fine hanno fatto gli attori de Il signore degli anelli? Vi sveliamo tutti i progetti ai quali si sono dedicati i protagonisti dopo la fine della saga

Conosciamo meglio i principali protagonisti che componevano il cast originale della trilogia di Jackson, Il signore degli anelli, e scopriamo che fine hanno fatto gli attori, approfondendo alcuni dettagli relativi alle loro vite private!

Che fine hanno fatto gli attori de Il Signore degli Anelli?

Elijah Wood – Frodo Baggins

Dopo aver interpretato il personaggio di Frodo Baggins nella saga e anche in Lo Hobbit: un viaggio inaspettato, Elijah Wood ha iniziato a dedicarsi a progetti di minore portata.

Tra questi compaiono, Se mi lasci ti cancello, Sin City, Ogni cosa è illuminata, Maniac. Ha prestato la voce anche a Mumble di Happy Feet. Ha poi preso parte a A Girl Walks Home Alone at Night, Cooties, The Greasy Strangler e Mandy, Wilfred, e Dirk Gently’s Holistic Detective Agency. Dal 2018 dovrebbe avere una relazione con Mette-Marie Kongsved.

Viggo Mortensen – Aragorn

Dopo aver interpretare l’amatissimo personaggio di Aragorn, l’attore si è concentrato su progetti più personali, come sui film diretti da David Cronenberg, A History of Violence, La promessa dell’assassino e A Dangerous Method.

È stato anche il protagonista di The Road, On the Road, Captain Fantastic e Green Book. Se è fatto notare anche agli Oscar, ottenendo delle nomination. Nel 1988 diventa padre del suo unico figlio, Henry Blake. Attualmente vive in Spagna con l’attrice spagnola Ariadna Gil, a cui è legato sentimentalmente dal 2009.

Sean Astin – Samvise “Sam” Gamgee

Dopo aver interpretato il personaggio di Sam nella saga, ha avuto dei ruoli in 50 volte il primo bacio e Cambia la tua vita con un click.

Ha poi recitato nella quinta stagione di 24 e nella prima di The Strain, in My Name Is Earl, NCIS – Unità anticrimine, Law & Order – I due volti della giustizia, Stranger Things. Dal 1992 è sposato con la produttrice Christine Louise Harrell, da cui ha avuto tre figlie: Ali nato nel 1996, Elizabeth Louise nata nel 2002 e Isabelle nata nel 2005.

Orlando Bloom – Legolas

Un altro amatissimo attore del cast de Il signore degli anelli è sicuramente Orlando Bloom, che nella saga interpreta Legolas. L’attore è stato anche tra i protagonisti della saga cinematografica de Pirati dei Caraibi, dopo di che è apparso in Black Hawk Down e Ned Kelly, Troy, Le crociate.

Tra gli altri progetti in cui ha recitato, compaiono Elizabethtown, Easy e Carnival Row. L’attore ha un figlio Flynn Christopher Blanchard Bloom, nato dalla relazione con la modella Miranda Kerr. Dal 2018 ha una relazione con la cantante Katy Perry: lo scorso marzo arriva l’annuncio della gravidanza.

Sean Bean – Boromir

Sean Bean, nella saga de Il signore degli anelli, interpretò il personaggio di Boromir, dopo di che lo abbiamo visto in Don’t Say a Word, Il mistero dei templari, The Island, The Hitcher, Silent Hill, Jupiter – Il Destino dell’Universo e Sopravvissuto – The Martian.

Sul piccolo schermo è stato l’indimenticabile Ned Stark della prima stagione de Il trono di spade! Sean Bean si è sposato cinque volte. Ha 3 figlie: Lorna nata nel 1987, Molly nata nel 1991 e Evie Natasha nata 1998.

Liv Tyler – Arwen Undomiel

Dopo aver vesti i panni di Arwen nella trilogia di Jackson, Liv Tyler ha recitato in Jersey Girl, L’incredibile Hulk, Super, Robot & Frank.

Nel 2014 è entrata a far parte del cast della serie di successo intitolata “The Leftovers”. L’attrice ha tre figli, Milo William Langdon nato nel 2004, Sailor Gene, nato nel 2015 e Lula Rose, nata nel 2016. Attualmente ha una relazione con l’agente sportivo David Gardner