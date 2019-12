Il Segreto, “La distruzione di Puente Viejo”: spoiler puntate spagnole

Il Segreto torna a coinvolgere gli spettatori con delle novità sorprendenti, in base a quanto anticipato dagli spoiler delle puntate spagnole, che vedono la vendetta di Fernando

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi di una delle fiction spagnole più amate in Italia, Il Segreto.

La vendetta di Fernando

Dalle anticipazioni spagnole della soap opera, emergono delle novità sconvolgenti che potrebbero segnare la fine de Il Segreto, o almeno del classico conosciuto dagli spettatori.

Artefice di ciò è Fernando, che farà qualsiasi cosa pur di vendicarsi di coloro che hanno osato mettergli i bastoni tra le ruote.

Il Mesia non accetta ostacoli e così, dopo essersi minuto di fiaccola, deciderà di appiccare incendi nelle zone strategiche di Puente Viejo: il paese diventerà un vero e proprio girone infernale.

Nel frattempo, l’uomo scoprirà anche che Maria ha deciso di partire per Cuba con Esperanza e Beltran per ricongiungersi a Gonzalo. Ciò aumenterà ancor di più la portata della sua ira.

Matias tenta di salvare Puente Viejo

Il paese è diventato un rogo dal quale non esiste scampo. Matias, allora, si prodigherà per tentare di salvare il salvabile del luogo. Il Castaneda si organizzerà assieme ai vicini per spegnere le fiamme.

Matias, Raimundo, Carmelo e Severo tenteranno l’impossibile per di salvare il posto in cui vivono.

Nel frattempo, per vendicarsi su Maria, Fernando incendierà anche la Casona: tutti, compresa Donna Francisca, con le lacrime agli occhi, saranno costretti a salutare Puente Viejo, proprio a causa dell’incendio della Casona.

Gli intrighi de Il Segreto, però, non finiscono qui! Dopo l’abbandono di Puente Viejo, infatti, la matrona si recherà a Madrid con il marito Raimundo: proprio quest’evento segnerà l’inizio della nuova stagione della soap opera spagnola.

Gli eventi proseguiranno con gli stessi protagonisti di Puente Viejo, ma in un tempo diverso: vi sarà, infatti, un salto temporale di dieci anni.