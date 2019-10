Il Segreto lascia spazio allo svelamento di nuovi segreti con gli spoiler della soap opera spagnola aggiornali al 19 ottobre 2019

Nelle prossime puntate de Il Segreto scopriremo il nome del padre del bambino di Antolina.

Le ricerche di Isaac

Il Dottor Alvaro Fernandez ha svelato a Isaac Guerrero di non essere il padre del figlio di Antolina, smascherando la terribile biondina.

A questo punto, Isaac Guerrero decide di andare via da Puente Viejo, con l’obiettivo di trovare l’amante di Antolina e vero padre del bambino.

La ricerca di Isaac si rivela fruttuosa: il nome del padre del figlio di Antolina è Juanote. Isaac vuole portare Juanote dall’ex ancella, per farle ammettere il tradimento.

Il confronto con l’amante di Antolina

Isaac riesce nell’obiettivo e ha luogo finalmente il tanto atteso confronto tra Juanote e Antolina Ramos. Il faccia a faccia non ha gli esiti sperati, perché la donna mente anche alla presenza dell’uomo, negando qualsiasi coinvolgimento fisico.

Come se non bastasse, la bella Antolina Guerrero accusa addirittura il dottor Alvaro Fernandez di aver manomesso le cartelle cliniche. Il marito, però, non le crede, e Antolina è costretta a sparire nel nulla.

Dopo la sparizione della donna, Isaac Guerrero decide di consegnare a Don Berengario i vestiti dell’ex ancella per donarli alle persone più bisognose.

Antolina decide di scappare perché il suo nome si è infangato, dopo che il Guerrero ha raccontato a tutti la verità sull’identità di Juanote e su tutte le bugie che raccontate da sua moglie.

Il falegname Isaac, grazie alle testimonianze di Elsa, Matias Castaneda, sua moglie Marcela, Don Berengario, Carmelo e la maestra Adela può chiedere l’annullamento delle nozze con la Ramos.

Isaac Guerrero vuole portare a termine il piano anche nel caso in cui Juanote muoia. L’amante di Antolina, infatti, è in pessime condizioni di salute.