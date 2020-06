Il Segreto, il ritorno di Pepa: gli episodi che i fan aspettano da tempo

Il Segreto torna su Canale 5 con gli albori della soap opera spagnola, che vedrà il ritorno dell’amatissimo personaggio di Pepa

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alle puntate de Il Segreto che andranno in onda nei prossimi giorni su Canale 5!

Il ritorno di Pepa ne Il Segreto

È il 1902 e Pepa viene assunta da Donna Francisca con l’obiettivo di far nascere i figli delle braccianti. Francisca chiede inoltre a Pepa di assistere Angustias, sua nuora, nella sua complicata gravidanza: la giovane, infatti, è di salute cagionevole.

Prima dell’inizio ufficiale del lavoro, Pepa va in giro per Puente Viejo, dove incontra un affascinante militare di nome Tristan, che tra l’altro è figlio di Francisca. I due avvertono subito un bel feeling e trascorrono la notte a chiacchierare.

La salute di Tristan

Tristan non sta molto bene e le sue condizioni continuano a peggiorare. Il dottore lo considera spacciato, ma Pepa, sorpresa di vedere Tristan in quella casa, tenta di fare tutto il possibile per salvarlo. La giovane prepara un infuso e glielo somministra.

Francisca reagisce male e caccia la ragazza, intimandole di rimanere comunque nelle vicinanze, per pagare le conseguenze di un eventuale peggioramento del figlio. Tristan guarisce: Francisca fa un passo indietro e ringrazia la levatrice.

La scoperta su Martin

Pepa fa la conoscenza del primo figlio di Angustias, Martin. Riconosce in quel bambino il figlio che le venne strappato da Elvira e Carlos. La donna inizia così a indagare e, dopo alcune scoperte, decide di scappare con Martin.

Il bambino, però, continua a chiederle notizie di Angustias, che ormai considera la sua vera madre. La levatrice decide così di riportarlo a casa, nonostante reputi ingiusto ciò che è avvenuto.

Pepa viene accolta in casa come un’eroina, perché considerata come colei che è riuscita a ritrovare il bambino che tutti stavano cercando.