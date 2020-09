Il Segreto, anticipazioni: scontri tra Rosa e Marta, Adolfo minacciato

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento con Il Segreto, che andrà in onda il 30 settembre.

Marta protagonista indiscussa della puntata, Adolfo minacciato e Rosa come non l’avete mai vista!

Il brutto faccia a faccia tra Marta e Adolfo

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì, 30 settembre 2020, alle 16.20 su Canale 5, il pubblico televisivo avrà modo di assistere alla furia di Rosa nei confronti di Marta.

La ragazza è accecata dalla gelosia e attacca violentemente sua sorella, accusandola di essere lei la responsabile dell’addio di Adolfo alla loro fabbrica.

Intanto Mauricio e i fratelli De Los Visos cercheranno di trovare un accordo vantaggioso per tutti.

Marta e Adolfo hanno avuto un brutto faccia a faccia e per la prima volta la coppia sembra non andare più d’amore e d’accordo.

Adolfo dichiarerà apertamente alla donna che sovvenzionerà il progetto del sanatorio e del secondo medico solo se la Solozobal gli garantirà certi privilegi.

Il durissimo scontro tra Rosa e Marta

Nel prossimo appuntamento con la soap opera spagnola più amata in Italia, il pubblico vedrà che Marta minaccerà Adolfo di ricorrere a sanzioni molto dure per le sue azioni.

Dopo il violento scontro con Marta, Adolfo deciderà di comunicare a Don Ignacio di voler lasciare la sua fabbrica. L’uomo crede che suo fratello Tomas abbia bisogno di lui, ora che i loro affari sono a rischio.

Ignacio riterrà saggia la decisione del ragazzo e ottima l’opportunità per far tornare Pablo a lavorare in azienda. Il Don pregherà Adolfo di non dire nulla a Rosa, almeno per il momento.

La scelta di non rivelare a Rosa le vere ragioni dell’addio di Adolfo alla fabbrica, però, si rivelerà catastrofica. La ragazza è convinta che il suo fidanzato se ne sia andato per colpa di Marta e per questo raggiungerà la sorella in municipio per aggredirla furiosamente.

Avrà luogo uno scontro tremendo in cui la giovane Solozobal tirerà fuori tutto l’odio e il rancore per Marta.