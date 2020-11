Il Segreto, anticipazioni: Raimundo torna in paese in condizioni disperate

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Segreto, che vedranno il ritorno di Raimundo in paese in gravi condizioni.

Approfondiamo insieme le trame de Il Segreto, in base alle ultime anticipazioni!

Anticipazioni Il Segreto: Francisca tormentata per il destino di Raimundo

Il Segreto torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi, che andranno in onda da domenica 22 a venerdì 27 novembre 2020.

Il focus delle prossime puntate della soap opera spagnola sarà su Donna Francisca, che risulterà sempre più tormentata da Raimundo. La donna si strugge pensando che potrebbe essere morto, ma ha ancora speranza.

Intanto, il Capitano Huertas scoprirà la presenza del capannone in cui l’uomo era stato prigioniero. Pare che Raimundo sia vivo e stia ancora scappando, per non farsi acciuffare dai suoi carcerieri.

Nel frattempo, il personaggio di Rosa darà sempre più prova di squilibrio mentale: sembra che la donna non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno.

Rosa è focalizzata esclusivamente sulla pianificazione del suo matrimonio, mentre Encarnacion sceglie di lasciare la Villa.

Anticipazioni Il Segreto: Rosa vuole eliminare don Ignacio

Nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, proseguiranno le tensioni tra Ignacio e María Jesus, mentre Pablo sembrerà schierarsi dalla parte del padre.

Nel frattempo, il personaggio di Alicia apparirà alquanto in pensiero per l’arresto del padre e per il tradimento di Matias: l’uomo è riuscito a far arrestare Isidoro e ha fatto comparire Alicia nei rapporti nel ruolo di collaboratrice.

Intanto, Rosa si sentirà incompresa e offesa dalla famiglia e tenterà di farsi consolare da donna Isabel. La donna, però, la sta manipolando e vuole convincerla che sia a causa di don Ignacio se la loro vita è in disgrazia.

Rosa, quindi, inizia a credere che sarebbe meglio eliminare don Ignacio. Infine, Raimundo verrà ritrovato e tornerà in paese: le sue condizioni, però, appariranno a dir poco disperate.

Sia Francisca che Matias proveranno a farlo reagire, ma sembra che ogni loro tentativo avrà esito vano.