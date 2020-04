Il Segreto, finale inaspettato: il retroscena svelato alla 12ma stagione

Il Segreto torna in Italia con nuovi e appassionanti episodi, dopo la conclusione della 12esima stagione, andata in onda in Spagna

Scopriamo cosa accadrà nella 12esima stagione di una delle soap opere più amate dagli italiani, Il Segreto!

Un retroscena finale

In Spagna andrà tra poco in onda la puntata finale de Il Segreto, che concluderà le dodici stagioni della soap opera. Per tutto il 2020, andranno in onda su Canale 5 le puntate inedite di Antena 3.

Tra i protagonisti di questa stagione vi sarà ancora una volta l’attrice Sandra Cervera, interprete di Emilia, attiva nella soap sin dalle prime stagioni.

L’attrice ha rilasciato un’intervista al portale Diez Minutos, nella quale ha svelato che nella puntata finale verrà alla luce un retroscena inedito su Il Segreto, che i fan della soap spagnola aspettano da tempo.

Il retroscena riguarderà la presunta morte di Pepa?

Cosa accadrà a Emilia?

Una delle grandi protagoniste della dodicesima stagione della soap è sicuramente Emilia Ulloa che si trasferirà a Puente Viejo per riabbracciare suo padre Raimundo e per provare a salvarlo dallo stato di incoscienza nel quale versa.

Nelle prossime puntate de Il Segreto, si scoprirà che la famiglia di Emilia è stata esiliata a Cuba, dopo aver soggiornato per un lungo periodo a Parigi. Inoltre, la Ulloa non riuscirà a fidarsi del tutto di Isabel e lascerà che sia il suo istinto a decidere come comportarsi nei suoi confronti.

La Dos Vizos la metterà contro Donna Francisca, dando vita a una storyline densa di emozioni per il grande pubblico della soap opera spagnola.

Come se non bastasse pare che Emilia tornerà a Puente Viejo portando con sé un grande segreto. Sarà proprio Isabel a mettersi d’impegno per scoprire di cosa si tratta. I fan sperano si tratti ancora una volta di alcune informazioni relative all’amatissimo personaggio di Pepa.